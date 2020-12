Storie simili quelle di Gianluca Frabotta e Manolo Portanova: dalla Primavera alla prima squadra di Pirlo, passando per l'Under 23. Un anno di differenza e le idee chiare da parte della società: per tutti e due all'orizzonte potrebbe esserci un prestito con l'obiettivo di farli crescere dove possono trovare più spazio e continuità. In Serie B c'è la fila per entrambi i giocatori, ma il piano della società, d'accordo con gli agenti dei ragazzi, è quello di trovare loro una squadra in Serie A. In attesa, poi, di riportarli alla base a fine stagione.