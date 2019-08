Gli arrivi di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, a parametro zero rispettivamente da Paris Saint-Germain e Arsenal, hanno sistemato il centrocampo della Juventus in vista della prossima stagione. Ora, però, ci sono un paio di esuberi da sistemare nel reparto di Maurizio Sarri. Certo della partenza è Sami Khedira, sempre più vicino allo svincolo e al successivo passaggio all'Arsenal in Premier League. Per Blaise Matuidi, invece, è forte l'interesse di Monaco e PSG in Ligue 1.