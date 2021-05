La stagione della Juventus è finita e adesso si apre quella delle nazionali, tra qualificazioni ai Mondiali in Sudamerica ed Europei qui nel Vecchio Continente. Come normale che sia per una squadra del livello dei bianconeri, sono diversi i giocatori juventini impegnati con le selezioni dei loro Paesi. Su Instagram ad esempio, possiamo vedere i primi post di due centrocampisti stranieri in giro per il mondo, ossia Rodrigo Bentancur con il suo Uruguay, e Aaron Ramsey che spera di rimanere nella lista definitiva del Galles per l'Europeo che parte l'11 giugno.