Come racconta il Corriere dello Sport, altre risorse preziose potrebbero arrivare dai giocatori che sono di proprietà juventina e che si sono distinti in prestito. Il primo nome è l’italo-albanese Giacomo Vrioni, attaccante ex dell’Under 23, la Juve lo valuta 10 milioni, anche se Allegri vuole valutarlo in ritiro. Un altro bomber è Matteo Brunori che ha guidato il Palermo alla promozione in B: piace a mezza Italia e può garantire almeno 5 milioni.