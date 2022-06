20 giugno: è questa la data limite per i diritti di riscatto e di contro-riscatto, un rito del calciomercato che inevitabilmente riguarda anche la Juve. I casi da risolvere in casa bianconera sono essenzialmente due, come spiega La Gazzetta dello Sport. Il primo è quello che riguarda Merih Demiral, che difficilmente verrà acquistato a titolo definitivo dall'Atalanta per 21 milioni di euro: per lui, che a Torino non ha trovato quiete, è già tempo di cercare soluzioni alternative. Il secondo nodo da sciogliere è quello di Alvaro Morata: la situazione con l'Atletico Madrid sembra ancora lontana da una svolta, anche se le due parti stanno sempre lavorando per trovare un accordo per la sua permanenza a Torino.