Come racconta Gazzetta, Memphisriparla con la Juventus e Adrienapre al Manchester United. Due buone notizie per i vertici del club degli Agnelli, alle prese con il complicatissimo puzzle di fine mercato, che li vede decisi ad affondare i colpi con il Psg per Leandro Paredes se davvero il centrocampista francese decidesse di accettare il corteggiamento di Ten Hag.