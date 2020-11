Dopo la sosta per le nazionali, la rosa della Juventus sarà di quasi al completo. Infatti, come riporta Tuttosport, Andrea Pirlo potrà finalmente riabbracciare Alex Sandro e De Ligt, mai scesi in campo nell’arco di questo inizio di stagione: il primo a causa di un problema muscolare, il secondo per la riabilitazione conseguente all’intervento alla spalla destra. Due recuperi fondamentali per la squadra, che nel frattempo ha perso Ramsey, infortunatosi al muscolo retto femorale, circa 20 giorni di stop per lui.