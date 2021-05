Chi è rimasto scottato dal clamoroso arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma è stato Maurizio Sarri, il cui agente Fali Ramadani aveva intrapreso contatti proficui con la dirigenza giallorossa per un possibile accordo. Chiaramente sfumato con l’annuncio dello Special One, ma il procuratore dell’ex tecnico della Juventus ha furbescamente tenuto in piedi strade alternativa, per evitare di rimanere con un pugno di mosche in mano. Infatti, Ramadani ha avviato discorsi anche con Tottenham a Arsenal, papabili pretendenti per Sarrri.