Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, i veterani della difesa della Juventus, dopo aver giocato in coppia per gran parte di questo inizio di 2021, sono rimasti vittima di fastidi muscolari entrambi nel giro di una settimana, e ora c'è da valutare i tempi di recupero. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.com Bonucci e Chiellini sperano di poter rientrare il 6 marzo, per la partita di campionato contro la Lazio che precederà di tre giorni il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto.