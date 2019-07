Due attaccanti sono di troppo. Due, almeno, lasceranno la Juventus. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i bianconeri cederanno almeno due centravanti e il primo indiziato a partire resta senza dubbio Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino non rientra nei piani di Maurizio Sarri e del club bianconero che continua a sperare nel pressing della Roma. il 'Pipa' infatti è la prima scelta di Fonseca per rafforzare l'attacco dei giallorossi e secondo Il Corriere dello Sport, Pallotta ha dato il via libera a Petrachi per alzare il budget a disposizione per convincere l'attaccante bianconero. CHI PARTE? - Anche Mario Mandzukic resta sul mercato sebbene al momento non siano arrivate offerte concrete per l'attaccante croato. Alla fine potrebbe anche restare alla Juve con Kean e Dybala sul piede di partenza. Per ora alla Continassa sono arrivate solo le offerte dell'Everton e dell'Arsenal per l'attaccante classe 2000 ma la Juve vuole mantenere il controllo sul calciatore con una clausola di recompra. Una volta ceduti almeno due attaccanti, la Juve potrà iniziare l'assalto a Mauro Icardi che in queste ore conferma di voler solo e soltanto la Juventus.