Fabio Paratici continua a monitorare il mercato. Nella prossima finestra di trattative arriveranno due attaccanti. Uno pronto, subito in grado di mettersi a disposizione di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala e in questo senso i nomi sul taccuino di Paratici sono 4: Milik e Jimenez in pole, poi Dzeko e Lacazette, dell'Arsenal. Occhio però anche alle giovani prospettive, che la Juve continua pure a seguire. I nomi in questo caso sono principalmente due: Andrea Pinamonti e Kaio Jorge, stellina del San Paolo.