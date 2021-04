Prima l’annuncio di Pirlo in conferenza stampa, poi la conferma con la diramazione dell’elenco dei convocati: Demiral e Chiesa non faranno parte della trasferta contro la Fiorentina, come spiegato dal tecnico bianconero: "Chiesa non sarà tra i convocati, non ha recuperato”.



DEMIRAL – "Non è a disposizione, ha avuto un risentimento e non si allena con la squadra. Bonucci? Vedremo come hanno recuperato quelli che hanno giocato".