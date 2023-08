Nella fitta agenda degli uomini di mercato della Juventus è segnato un incontro, che si svolgerà nei prossimi giorni,. L’agente è Martin, lo stesso a Torino solo uan settimana fa per accompagnarealle visite mediche di rito e poi alla firma del contratto. Già 7 giorni fa ci fu l’occasione per aggiornarsi sulla situazione del trequartista argentino, adesso è tempo di andare a dama.Il futuro di Matias Soulé, negli ambienti bianconeri, è da mezzala. Nel 3-5-2 di Allegri, però, fa spesso e volentieri il quinto di fascia calpestando zolle di campo molto diverse da quelle a cui è abituato – e gradisce maggiormente -, da esterno d’attacco. A questo si aggiunge il tema del minutaggio: scarso nella passata stagione, seppur titolare in alcuni big match, e l’idea è che quest’anno le cose non cambieranno radicalmente., con il benestare del giocatore che, a questo punto, è impaziente di fare le valigie per cambiare aria e giocare con continuità. Ai primi club interessati, la risposta del club è stata chiara: la valutazione è tra i 20 e i 25 milioni di euro. Altrimenti, si può discutere sulla base di un prestito condizionato che permetterebbe di mantenere il controllo.