23 novembre 2019. Due anni fa laotteneva una bella vittoria sul campo dell', peraltro prossima avversaria dei bianconeri anche in questo campionato. 1-3 il risultato finale maturato allo stadio bergamasco: passati inizialmente in vantaggio con Gosens, nel secondo tempo i nerazzurri padroni di casa si fanno rimontare da una doppietta di, cona firmare il tris nei minuti di recupero. Un trionfo netto, nonostante qualche difficoltà, per la Juve allora guidata da Maurizio Sarri, che sabato proverà a rifarsi all'Allianz Stadium: come finirà questa volta la partita?