Esattamente due anni fa, il 20 aprile 2019, il mondo Juventus visse una giornata indimenticabile, un tripudio su tutti i fronti.(il quinto con l'allenatore livornese) grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 contro la Fiorentina.e si aggiudicava il secondo scudetto su due. Una doppia festa in contemporanea!