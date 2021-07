Negli anni successivi alle sentenze di Calciopoli che mandarono la Juventus in Serie B, la società bianconera di nuovo a guida Agnelli ha condotto diverse battaglie legali per chiedere almeno i parziali annullamenti di quelle decisioni della Giustizia Sportiva. Senza troppo successo., che rimase dunque con 18 titoli nazionali in bacheca (diventati nel frattempo 19 nell'ultima stagione con Conte). Ferite che rimangono ancora aperte.