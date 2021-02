Sami Khedira se n'è appena andato dalla Juventus dopo sei mesi di tira e molla per la rescissione del contratto, seguiti alla stagione sarriana in cui non è mai sceso in campo. Ad aggiungere un sapore amarognolo a tutta la vicenda che lo ha riguardato, oggi è il secondo anniversario dell'ultimo dei 21 gol complessivi che il centrocampista tedesco ha segnato con la maglia della Juve: il 10 febbraio 2019 Khedira apriva le marcature in una gara esterna contro il Sassuolo poi vinta 3-0 coi gol di Cristiano Ronaldo ed Emre Can.