La data di oggi, 26 settembre, rievoca sicuramente piacevoli ricordi a Manuel. Due anni fa esatti il centrocampista classe 1998 segnava il suo primo gol con la maglia della, squadra alla quale si era unito proprio nelle settimane precedenti dopo il triennio al Sassuolo. La sua, al 57', fu l'ultima rete di giornata dei bianconeri, impegnati in casa in un match contro lapoi terminato 3 a 2: sul tabellino dei marcatori erano finiti anche Paulo Dybala e Leonardo Bonucci, oltre a Maya Yoshida e Antonio Candreva per la squadra ospite.