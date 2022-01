22 gennaio 2020. Due anni fa la Juve conquistava i quarti di finale di Coppa Italia battendo la Roma di Fonseca all'Allianz Stadium, con un secco 3 a 1. A segno per i bianconeri Ronaldo, Bentancur e Bonucci, mentre il gol dei giallorossi fu causato da un'autorete di Buffon, comunque ininfluente sul risultato. Obiettivo di serata raggiunto, allora, per la squadra di Sarri, il cui sogno di vincere il torneo, in quella stagione, si infranse proprio all'ultimo step, in finale contro il Napoli. A 24 mesi di distanza, ancora una volta il passaggio del turno è stato conquistato: riuscirà quest'anno la Juve ad alzare la Coppa?