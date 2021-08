La Juventus ama far rivivere ai suoi tifosi alcuni gol segnati dalla squadra bianconera nello stesso giorno anni prima. Sono i "Goal of the Day". Oggi è il turno di una rete molto recente, datata 31 agosto 2019. Contro il Napoli, ex squadra di Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri, il Pipita mise a segno un gol di maestria e potenza, che fece impazzire l'Allianz Stadium... e anche se stesso, che non si risparmiò nell'esultanza!

Qui di seguito il video della Juve: