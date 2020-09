1









Preso Alvaro Morata, la Juventus vorrebbe completare il parco attaccanti pescando dal mercato la quarta punta da affiancare allo spagnolo, Dybala e Cristiano Ronaldo. Sul taccuino della dirigenza bianconera ci sono due nomi in cima a tutti: Moise Kean e Fernando Llorente. Come riporta Tuttosport, il classe 2000 sarebbe il più gradito, ma l’Everton frena perché solo un anno fa lo pagò 27,5 milioni di euro, adesso non può scendere sotto la richiesta di 22, al di sopra delle possibilità della Juve. L’alternativa sarebbe l’altro ex bianconero, fuori rosa a Napoli.