Come e con chi giocherà la? Secondo Tuttosport, i dubbi principali della Juventus riguardano la difesa. "Nell’allenamento di ieri Massimiliano Allegri ha provato Matthijs De Ligt in coppia con Giorgio Chiellini - si legge -. L’olandese è in ballottaggio con Leonardo Bonucci per il posto accanto al rientrante capitano. Al momento è un 50 e 50: la decisione finale verrà presa in extremis".