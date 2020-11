Contro il Cagliari, Pirlo ha deciso di schierare titolari da una parte Federico Bernardeschi, dall’altra Dejan Kulusevski con Federico Chiesa (non in perfette condizioni fisiche) entrato a gara in corso. Si rovesceranno le gerarchie contro il Ferencvaros? Ecco come ha risposto il tecnico della Juventus in conferenza stampa: “Kulusevski o Chiesa vedremo come stanno domani: Kulu ha giocato tanto, Chiesa non credo sia pronto per i novanta minuti. Vedremo chi starà meglio. Bernardeschi ha fatto una grande partita, anche in nazionale. Ora sta bene mentalmente, aveva bisogno anche lui. Possibile che domani possa giocare".