La Juventus ha un dubbio sul mercato. Come riporta Sportmediaset, i dirigenti bianconeri stanno pensando di dirottare l'investimento per una quarta punta a centrocampo, in un reparto che ieri, contro l'Inter, ha dimostrato tutti i suoi limiti. Se dipendesse dai tifosi, non si avrebbero dubbi: un attaccante e... un centrocampista! I buchi nella rosa sono abbastanza chiari, e a questi va aggiunta la necessità di un terzino Il dubbio si è insinuato, adesso. Riuscirà la Juve a portare a casa uno o più calciatori? In tempi di ristrettezze economiche, è ben più difficile.