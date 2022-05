Il più in forma della Juve? Ha un nome e cognome: si tratta di Paulo Dybala. Come racconta La Gazzetta dello Sport, i numeri sono dalla parte dell'argentino. Dybala ha infatti segnato 15 reti in tutte le competizioni in 2.349 minuti giocati, ovvero uno ogni 157’. Decisamente meglio di Morata (uno ogni 278’) a anche di Vlahovic (uno ogni 206’). Sembrerebbe scontata una conferma in finale di Coppa Italia. E invece...



IN PANCHINA? - Dybala ci tiene molto a giocare a Roma: all'Inter sa come può far male, a prescindere da ogni discorso sul futuro. Finora, infatti, è l’unico attaccante ad aver segnato all’Inter nelle tre precedenti sfide di questa stagione — nell’1-1 di San Siro in campionato — e i tifosi non hanno dimenticato la rete realizzata dall’argentino allo Stadium che regalò l'ultimo scudetto. In Coppa Italia ha segnato 11 reti in 23 gare, e anche questo mette in crisi Allegri. Che per ora lo immagina in panchina. Che però dovrà valutare tutto. A partire dallo stato di forma: lì Paulo è imbattibile rispetto agli altri.