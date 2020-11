Nella sua intervista alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Andrea Pirlo ha svelato qualche dubbio di formazione, lasciandone al contempo altri. La sensazione di vedere De Ligt dal primo minuto si tramuterà in certezza, mentre Alex Sandro partirà in panchina. Stando a quanto Sky Sport, anche Dybala si siederà in panchina, mentre il grande dubbio di formazione avvolge Federico Chiesa. Infatti, l’esterno potrebbe partire titolare con McKennie sulla fascia opposta. Altrimenti, spazio a Kulusevski