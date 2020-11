Federico Chiesa e Federico Bernardeschi: si 'salverà', cioè giocherà, solo uno contro il Ferencvaros. In vantaggio? Berna, il più esperto, complici anche le condizioni non perfette di Chiesa. Scrive Gazzetta: "La questione però alle 21 sarà capire se i singoli possono fare un salto di qualità, Fede e Fede su tutti. Questa sera giocheranno – Bernardeschi probabilmente dall’inizio, Chiesa a partita in corso – e per loro un gol varrebbe doppio. Se l’astinenza di Dybala, in gol solo a Budapest, è stata questione di salute, per F&F il discorso è più complesso. Chiesa non ha segnato in 155 minuti di Juve, mentre Bernardeschi non alza le braccia in bianconero dal 26 luglio".