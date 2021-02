La formazione della Juventus per la sfida di Verona filtra con Federico Bernardeschi sempre più in pole per un posto. L’esterno della Nazionale agirebbe a sinistra con Chiesa a destra. Secondo Sky c’è un ballottaggio apertissimo tra il giovane Dragusin e Alex Sandro (sono alla pari, occhio) in difesa, con Demiral e de Ligt a completare il reparto. A centrocampo McKennie e Rabiot, mentre il dubbio è tra Ramsey, che risale ed è in leggero vantaggio secondo Sky, e Bentancur. Davanti Ronaldo e Kuluveski, mentre Morata e Dybala non sono convocati.