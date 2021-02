Le polemiche di Pirlo? "Mal si comprende". Così lo spiega l'edizione odierna de La Stampa, che parla dello sfogo del tecnico bianconero a fine partita e del suo "episodio dubbio". Ma cos'aveva detto il tecnico? Ecco qui un estratto delle sue parole: "Episodio dubbio? Sì, perché altrimenti non ci potrebbero essere contatti in area, sarebbe rigore in tutti i campi. Voglio vedere se fosse successo a noi un episodio del genere. Ci sarebbero stati molti più casini, polemiche, non so se ci sarebbe stato dato questo rigore. Adesso ci concentriamo sulla partita di mercoledì. È stato un episodio dubbio, dubbio anche la doppia ammonizione di Di Lorenzo. Capitano che molti episodi possono essere fatti in modo diverso contro la Juve, siamo sempre sulla bocca di tutti, dobbiamo guardare avanti”.