Come racconta il Corriere dello Sport, tornando a Pogba, continui sono i contatti con Rafaela Pimenta, d'altronde la Juve con lei ha in ballo anche altre questioni importanti (a partire dal rinnovo di Matthijs de Ligt). Il Polpo è pronto a firmare un contratto di tre anni con opzione per il quarto da 8 milioni netti più bonus. Vanno avanti intanto le grandi manovre per il maxi-trasloco da Manchester a Torino, mentre sui social impazza pure il toto-maglia, almeno quanto il toto-data. In questo momento la numero 6 è occupata da Danilo, c'è la numero 10 lasciata libera da Paulo Dybala. Proprio la stessa maglia che la Joya ha rilevato da Pogba ma solo dopo un anno trascorso nel cassetto.