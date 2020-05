4









Secondo quanto riporta Sky Sport ci sono ancora dubbi sul rientro di Gonzalo Higuain in Italia. L'attaccante bianconero si trova in argentina da oltre un mese e ancora non sono arrivate conferme sul suo rientro a Torino nei prossimi giorni. Nessun caso, però. Non c'è rottura tra la società ed il calciatore. Ad alimentare i dubbi del Pipa sono le precarie condizioni di salute della madre e il futuro in bianconero che resta più incerto che mai. Secondo Il Corriere dello Sport le strade dell'argentino e quelle della Juve si separeranno al termine della stagione con il River che è sempre in pressing sull'ex Napoli.