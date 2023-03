Appena 438 minuti in campo in tutte le competizioni, dietronella classifica dei minuti giocati ci sono solo Iling-junior, Barrenechea e Pogba, per i motivi che tutti conoscono. E anche vero che, in mezzo, c’è la titolarità a San Siro contro l’Inter,Eppure, secondo quanto riporta Repubblica Torino,. Alla base di ciò ci sarebbe l’idea di Massimilianodi farlo crescere dal punto di vista difensivo, lui che nella sua giovane carriera ha sempre dovuto pensare più allo spunto, al dribbling, alla conclusione o all’assist. Lezione discretamente imparata, come si è visto a Milano, impegnato nel compito di schermare la costruzione diLa permanenza a Torino dell’argentino classe 2003, adesso, dipenderebbe dalle: adeguato allo status di professionista e non di giovane che fa la spola tra Primavera e Next Gen.In passato, l’idea del prestito è tramontata perché la Juve ha voluto che completasse il triennio per diventare un Ctp (Club Trained Player), ma adesso Soulé spinge per giocare.