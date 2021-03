Quale futuro per Ronaldo? Il contratto con la Juve scade a giugno 2022 ma, a differenza delle due precedenti annate, Ronaldo rischia di concludere quella in corso con un'altra cocente eliminazione dalla competizione dove ha fatto la storia, la Champions League, e senza uno scudetto che oggi sembra aver preso la direzione della Milano nerazzurra. Un fatto inedito per un campione abituato da tempo ad arricchire la propria bacheca personale di titoli e che potrebbe indurlo a riconsiderare il progetto della Juve a livello di competitività. La necessità di ringiovanire un gruppo arrivato probabilmente a fine ciclo e la complicata situazione economica globale e del club torinese mette infatti le parti di fronte a un bivio. Lo riporta Calciomercato.com.