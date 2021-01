1









Come valuta Pirlo per il campo, valuta la dirigenza. Il presente è De Ligt-Bonucci più Chiellini, ma vista l'età del 19 e del 3, Demiral può esserne il degno erede. Deve solo saper aspettare il suo momento, ma non è detto che abbia la pazienza necessaria. In passato la Juve ha respinto gli assalti di Dortmund, United e Milan, ma la situazione era differente. Ora ogni ipotesi va valutata. E l'addio, non a gennaio ma in estate, non è utopia. Lo rivela Calciomercato.com.