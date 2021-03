La Gazzetta dello Sport analizza il cambio del ciclo di casa Juventus con un’altra eliminazione che brucia in Champions League. Andrea Pirlo ha già annunciato che rimarrà alla guida in panchina come gli ha detto il presidente Agnelli, ma alcuni senatori lasceranno il calcio giocato. “Giorgio Chiellini va verso l’addio“, scrive La Gazza. “Difficilmente ci sarà un’altra opportunità per Giorgio e non solo perché il contratto è in scadenza: i troppi acciacchi lo stanno spingendo verso l’addio a fine stagione, dopo l’Europeo. Avrebbe voluto chiudere in maniera diversa e invece la Coppa è già volata via e lo scudetto è impresa sempre più ardua”.