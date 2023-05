"Ho un contratto di altri due anni e per quanto mi riguarda rimango al 100%, però posso decidere per me, non per gli altri". Come racconta Gazzetta, con "altri" Allegri intende il club, con cui si è incontrato ma da cui evidentemente non ha ancora avuto certezze. "Con la proprietà ho parlato — racconta — e ho espresso i miei pensieri, con Calvo e Scanavino mi confronto quotidianamente ma ora non ha senso parlare di futuro. Le parole di Elkann di fine 2022 sul mio ruolo mi hanno fatto piacere, se mi dicono che sono aziendalista mi fanno un complimento. Quando sei l’allenatore sei responsabile anche dell’area sportiva e insieme alla società devi scegliere il meglio per ottenere risultati dentro e fuori dal campo. Sento la fiducia del club, anche perché siamo secondi in classifica. Manca poco alla fine, poi faranno le loro valutazioni. Non so che cosa pensano, non sono nella testa di altri".