Come racconta Gazzetta, resta qualche dubbio anche sugli esterni. A destra la coperta è corta:ha già finito la stagione (operato ai legamenti) edovrebbe partire dalla panchina in ottica Siviglia. Così Tommaso, uno dei sei ragazzi della Next Gen promossi da, si candida per partire dal primo minuto come contro il Sassuolo. Mentre a sinistraparte in vantaggio suJr.