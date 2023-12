Come mai la Juventus non ha ancora affondato il colpo per Kalvin Phillips?I motivi sono molteplici, scrive Tuttosport. Il centrocampista inglese del Manchester City, non è un calciatore, per qualità tecniche e tattiche, in grado di entusiasmare Allegri e dunque il tecnico andrebbe prima di tutto convinto; non ha esperienza in Serie A e dovrebbe in breve tempo adattarsi a un campionato nuovo. I bianconeri infatti hanno bisogno di un giocatore che possa ad esempio anche sostituire Rabiot in caso di assenza e Phillips non è quel profilo lì.