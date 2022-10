Valutazioni in corso. Oggi Allegri parlerà in conferenza stampa - ore 14 - e proverà ad allontanare un po' di nuvole dal cielo juventino. Nuvole accumulate dal periodo di lontananza, ma anche da una valutazione generale dei giocatori bianconeri.Come racconta il Corriere dello Sport,sono recuperati e volano verso una maglia da titolare. Il dubbio però è nel mezzo: Paredes ha bisogno di riposare? Del resto, l'argentino è stato tra gli ultimi a rientrare, insieme a. E proprio con il colombiano - il Fideo, ricordiamo, è invece squalificato - condivide lo status di potenziale riserva: al posto dell'ex Psg potrebbe giocare uno tra, per l'esterno destro potrebbe invece farsi spazio