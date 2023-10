La Juventus riparte con una difesa tutta da costruire in quel di San Siro. Senza Danilo e Alex Sandro, i bianconeri sfideranno il Milan con pochi effettivi tra i centrali a disposizione. Massimiliano Allegri, infatti, in vista del big match di domani sera in casa del Milan capolista potrà contare soltanto su tre centrali di ruolo: Gleison Bremer, Federico Gatti e Daniele Rugani. Oltre al giovane olandese Huijsen, aggregato alla prima squadra dall’estate. E i dubbi ci sono. Cosa fare? Confermare il 3-5-2 mettendoli tutti dal primo minuto o cambiare sistema di gioco? Vorrebbe dire passare alla difesa a quattro - con Timothy Weah e Andrea Cambiaso terzini - e riproporre quel 4-4-2 finora sperimentato soltanto in allenamento e a gara in corso nel derby vinto contro il Torino.