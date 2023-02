Il pareggio con il Nantes brucia, perché era inatteso visto il livello dell'avversario (13esimo in Ligue 1) eLa squadra di Allegri, nonostante i tre pali e il rigore non concesso all'ultimo secondo ha deluso, soprattutto dal punto di vista del gioco e dello spettacolo. Come successo contro il Monza, anche se in quel caso arrivò addirittura una sconfitta per 0-2, ma neanche il tridente Chiesa, Di Maria, Vlahovic è bastato per prendere il largo nei confronti dei francesi.Tuttosport, l'allenatore dovrà dimostrare alla società di avere in pungo la squadra da tutti i punti di vista e farla esprimere su altri livelli. A Torino si aspettano inoltre di festeggiare un trofeo e in questo senso già il ritorno con il Nantes diventa un nodo cruciale.Anche perché il prossimo anno, soprattutto senza Champions League, il mercato non sarà faraonico e dovranno essere valorizzati giovani e promesse.