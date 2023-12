DaContinuano le soddisfazioni per DaniPitbull e Juventus Dsyre: dopo la vittoria del Campionato qualche mese fa, dopo essere stato nominato "Golden Boy", appunto, nella categoria eSports, il 14 dicembre, a Udine, il campione bianconero ha vinto la eSupercup.Un percorso entusiasmante, per lui, iniziato ai quarti di finale, in cui ha battuto il Genoa ai supplementari, dopo aver recuperato dal punteggio di 3-0.Semifinale e Derby di Torino, vinto da Dani per 3-1, e poi super prestazione in Finale, conquistata con un netto 6-2 ai danni del Cagliari, guidato dal player Kekkova.«Sono emozionato, per me è questa è una ripartenza; è bello esserci rifatti dopo lo scorso anno e portare a casa la Supercoppa», le parole post partita del nostro campione.Super Dani, il primo trofeo della stagione è tuo!