DaJuventus e DSYRE annunciano una grandissima novità.Sì, perchè dopo la creazione del team eSports per EA Sports FC - laureatosi campione della eSerie A per la prima volta nella competizione nella stagione 2022/2023 - nasce anche il nuovo team di Rocket League.Juventus DSYRE ha, quindi, annunciato la formazione di questa super squadra che sarà impegnata dal 12 settembre 2023 al 9 novembre all'Italian Rocket League Championship (IRC), il torneo più prestigioso d'Italia.Per chi non conoscesse Rocket League: è un popolare videogioco che fonde elementi di calcio e corse automobilistiche, consentendo ai giocatori di controllare auto capaci di saltare e accelerare per segnare gol con la palla.Rocket League con più di 87 milioni di giocatori al mondo, negli ultimi 5 anni ha raddoppiato la propria utenza. L'ambiente competitivo di Rocket League, con oltre 300 tornei nel 2022, ha visto un aumento della viewership del 272% rispetto al triennio precedente, per arrivare al picco di quasi 470mila spettatori contemporanei per le finali RLCS del 2023 (Fonte: Esports charts).Ora, però, scopriamo chi sono i nostri players!IL TEAM JUVENTUS DSYRELa squadra è composta da tre giocatori: Davide "Davoof" Lo Cicero, Lorenzo "Dead-Monster" Tongiorgi e Ario "Arju" Berdin. Questi players sono stati selezionati sulla base dei loro successi nella scena competitiva di Rocket League, tra cui vittorie nelle stagioni precedenti dell'IRC e prestigiosi piazzamenti in prestigiosi tornei a livello europeo.GLI OBIETTIVI IN ROCKET LEAGUEQuello che è stato creato è un team altamente competitivo e, dunque, anche le ambizioni sono di alto livello.L'obiettivo principale? Conquistare il titolo IRC per puntare, poi, all'ambitissimo RLCS, il più prestigioso torneo internazionale di Rocket League.LE DICHIARAZIONIQuello tra Juventus e DSYRE è un legame sempre più forte e orientato all'intrattenimento di tutte le audience e strizza un occhio in particolare alle giovani generazioni, come sottolineato anche da Gianmarco Pino, Brand Manager Juventus.«La collaborazione con il team DSYRE di Rocket League conferma il nostro impegno nell'ambito degli eSports, dimostrando come l'innovazione possa unire il mondo del calcio virtuale e reale. Insieme vogliamo coinvolgere le nuove generazioni in un modo che rispecchi la loro passione per il gaming e per la Juventus portando avanti la tradizione vincente bianconera in nuovi e avvincenti territori».Nuovi e avvincenti territori che, di fatto, sono stati il mezzo utilizzato da DSYRE per affacciarsi al mondo del gaming come sottolineato anche dal Chairman, Andrea Cibelli.«Uno dei motivi per i quali è nata DSYRE è per collegare gli esports ai mondi affini, come quello dello sport tradizionale. Il nuovo team di Rocket League, che va ad estendere lo spettro della collaborazione con Juventus, ne è un esempio, e incarna questa mission condivisa di successo, innovazione e intrattenimento per tutte le audience, guidando Juventus DSYRE verso nuovi successi, esportivi e di brand».