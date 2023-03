Risultati Prima Giornata - 14/02Cremonese – Juventus 2-1 (Gamer: Danipitbull)Udinese – Juventus 1-2 (Gamer: Danipitbull)Empoli – Juventus 2-2 (Gamer: Danipitbull)Risultati Seconda Giornata - 15/02Juventus – Lecce 2-3 (Gamer: Denuzzo)Juventus – Torino 2-2 (Gamer: Denuzzo)Juventus – Spezia 2-1 (Gamer: Danipitbull)Risultati Terza Giornata 14/03Juventus - Cremonese 3-1 (Gamer: Danipitbull)Juventus - Udinese 2-1 (Gamer: Danipitbull)Juventus - Empoli 1-2 (Gamer: Danipitbull)Risultati Quarta Giornata 15/03Juventus - Lecce 5-1 (Gamer: DaniPitbull)Juventus - Torino 0-1 (Gamer: Denuzzo)Juventus - Spezia 2-5 (Gamer: S4M)Classifica Girone B1. Empoli Fc Esports 25pt.2. US Lecce eSports 22pt.3. Juventus Dsyre 17pt.4. Torino FC eSports 14pt.5. U.S. Cremonese eSports 13pt6. Udinese eSports D-Link 12pt.7. Spezia eSports 11pt.che chiude al terzo posto il Girone B e si qualifica alla fase successiva dove, nella Winner Bracket, incontrerà al primo turno la Fiorentina eSports il 28 Marzo 2023.Prossimi Impegni:• 28-29 Marzo Playoff eSerie A• 30-31 Marzo qualificazione Mondiale per Club (eClub) Divisione I• 22-23 Aprile Knockout Stage eChampions League (@Londra)