La Juventus è sempre attenta ai parametri zero. Quelle occasioni che Paratici coglie al volo come già dimostrato in passato, e che potrebbero ripetersi anche nel prossimo mercato: uno dei nomi più caldi è quello di Julian Draxler, in scadenza di contratto con il Psg e sul quale c'è un forte interesse dei bianconeri come ha riportato Calciomercato.com. Rispetto ai mesi scorsi però è cambiato qualcosa: nel ritorno degli ottavi di finale di Champions Pochettino l'ha schierato a sorpresa dal primo minuto facendogli anche i complimenti in conferenza. Secondo L'Equipe il futuro di Draxler potrebbe essere a un punto di svolta e la società potrebbe proporre il rinnovo su richiesta dell'allenatore.