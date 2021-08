Il club sardo, dopo aver preso in prestito dalla Juventus Daniele Rugani nella scorsa stagione, torna a bussare alla porta dei bianconeri per un altro difensore. Si tratterebbe di un trasferimento in prestito annuale, che costringerebbe però con ogni probabilità la società bianconera aDopo la cessione di Merih Demiral, rimarrebbero infatti soltanto quattro difensori centrali in rosa: l'opzione più probabile per sostituire Dragusin rimanein scadenza nel 2022 e in uscita dalla Fiorentina.