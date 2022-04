Quale sarà il futuro di Radu Dragusin? Dopo non aver trovato molto spazio alla Sampdoria e aver giocato l'ultima parte della stagione a Salerno, dovrebbe essere girato di nuovo in prestito. Il centrale ha collezionato comunque 21 presenze in Serie A, alla sua primissima stagione da professionista. Classe 2002, Dragusin potrebbe essere dunque riproposto in un club del massimo campionato italiano.