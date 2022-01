Tante operazioni di mercato in ballo, prima della fine della finestra invernale. In casa Juventus, tra le altre cose, si studia il futuro prossimo di Radu Dragusin. Secondo quanto raccolto, il centrale difensivo lascia definitivamente la Sampdoria per accasarsi, per la seconda parte di stagione, alla Salernitana. Domani visite mediche e annuncio ufficiale.