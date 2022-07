Il mercato della Juventus non si ferma agli arrivi di Di Maria e Pogba. La dirigenza bianconera ha infatti praticamente chiuso con il Genoa l’accordo per portarea Torino. Tira e molla, soprattutto dovuto alla posizione di, che farà il percorso inverso verso la Liguria. Il tecnico Massimiliano Allegri avrà modo di conoscere e testare il classe 2000 tra raduno e tournée; non è da escludere una sua partenza in prestito, forte il pressing della Salernitana. Le visite mediche del nuovo esterno della Juventus potrebbero andare in scena già lunedì.