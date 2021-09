Radu Dragusin, in prestito alla Sampdoria dalla Juventus, ha raccontato ai canali ufficiali del club genovese cosa vuol dire allenarsi con Bonucci e Chiellini: "Leggo bene le azioni, sono bravo in marcatura e ho tecnica. Mi sono allenato con i campioni d’Europa: Bonucci e Chiellini. Mi hanno sempre dato una mano. Ti dicono cose che non impari se non te lo dice uno come loro che è stato in campo".